Новую стипендию для молодых спортсменов вводят в Нижнем Новгороде

Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в телеграм-канале.
Стипендию будут выплачивать в рамках комплексной работы с Центром управления и развития спорта. Стипендиатов планируется определять ежемесячно вместе с главными нижегородскими клубами — ФК «Пари НН», БК «Пари НН», «Торпедо» и другими.
Победителей выберут на основе личных достижений и других критериев, например, вызовов в национальную сборную. Стипендию будут платить ежемесячно трем спортсменам каждого из клубов. Кроме того, планируется присваивать звание лучшего игрока месяца.
Напомним, нижегородская «Норманочка» стала обладателем Суперкубка России по футзалу.