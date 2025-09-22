Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новую стипендию для молодых спортсменов вводят в Нижнем Новгороде

Новую стипендию для перспективных молодых спортсменов вводят в Нижнем Новгороде.

Источник: глава города Юрий Шалабаев

Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в телеграм-канале.

Стипендию будут выплачивать в рамках комплексной работы с Центром управления и развития спорта. Стипендиатов планируется определять ежемесячно вместе с главными нижегородскими клубами — ФК «Пари НН», БК «Пари НН», «Торпедо» и другими.

Победителей выберут на основе личных достижений и других критериев, например, вызовов в национальную сборную. Стипендию будут платить ежемесячно трем спортсменам каждого из клубов. Кроме того, планируется присваивать звание лучшего игрока месяца.

Напомним, нижегородская «Норманочка» стала обладателем Суперкубка России по футзалу.