Президент РАН рассказал о будущем кремниевой электроники

«Я могу так сказать, что сегодняшнее понимание того, что основы ближайшие на 15−20 лет, это, конечно, все-таки будут кремниевые основы. Но будут использоваться новые материалы, которые растут, это будут, скажем, фотонные технологии, гибридные системы с какими-то квантовыми [составляющими] под конкретные алгоритмы вычисления. То есть, вот это все будет интегрироваться, но кремниевая электроника в ближайшей перспективе, скажем, до 2040 года, она, конечно, будет составлять основу микроэлектроники», — сказал Красников.