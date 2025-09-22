Ричмонд
В поселке Новобурейском Приамурья обновят два участка дорог

Ремонт на отрезках общей длиной 4,6 км завершат в следующем году.

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» идут на двух участках дорог в поселке Новобурейском, ведущих от федеральной трассы к новому путепроводу. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

В частности, подрядчик выполняет ремонт улицы Лесной, которая является частью региональной дороги Гомелевка — Новобурейский — Куликовка, а также приводит в порядок километровый участок подъезда к поселку. Общая протяженность этих отрезков составляет 4,6 км.

Специалисты восстанавливают земляное полотно и основание дорог, обустраивают водоотводы с заменой водопропускных труб, формируют кюветы и обочины. Затем дорожники приступят к укладке асфальтобетонного покрытия, созданию пешеходных переходов и заездных карманов для остановки автобусов. На завершающем этапе будет нанесена разметка и установлены новые знаки.

Реконструкцию на обоих участках планируют завершить летом 2026 года. Информация о сроках работ, временных схемах движения транспорта размещается в аккаунте «Дороги Амурской области» в соцсети «ВКонтакте».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.