В топ рейтинга цитирований в научных журналах попали более 1 тыс. ученых из РФ

На базе этого подхода профессор Иоаннидис начиная с 2018 года публикует глобальные рейтинги цитирования ученых, для получения которых он анализирует все публикации в ведущих научных журналах мира, включенных в каталог Scopus, которые были размещены на страницах этих изданий с 1996 года по сей день. Конечным итогом этого анализа является таблица из 200 тыс. ныне живущих и уже усопших исследователей, на долю которых приходится топ-2% наиболее цитируемых публикаций.