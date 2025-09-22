В Сочи включат сирены 1 октября

В Сочи проверят системы оповещения. Сирены включат 1 октября, сообщает пресс-служба городской администрации.
В 10:40 по радио и телевидению начнется трансляция специального сообщения. Прослушать его можно на цифровых каналах Первый канал, «Россия 1», Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, «Россия “Культура”, “Россия 24”, “Карусель”, ОТР, ТВЦ или эфир “Радио России”.
Звук сирены означает сигнал «Внимание всем!», предупреждающий об опасности. Жителей и гостей Сочи во время проверки систем оповещения просят сохранять спокойствие. Необходимо оставаться дома или на работе, включить радио, телевизор и прослушать транслируемое сообщение.