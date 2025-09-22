В Сочи включат сирены 1 октября

В 10:40 по радио и телевидению начнется трансляция специального сообщения. Прослушать его можно на цифровых каналах Первый канал, «Россия 1», Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, «Россия “Культура”, “Россия 24”, “Карусель”, ОТР, ТВЦ или эфир “Радио России”.