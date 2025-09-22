Профосмотры репродуктивного здоровья прошли более 19 тыс. подростков в КБР

Свыше 19 тысяч подростков в Кабардино-Балкарии (КБР) прошли профилактические осмотры репродуктивного здоровья с начала 2025 года. Организация профосмотров является одной из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Во время осмотров ребята получают консультации у опытных гинекологов, урологов и других профильных специалистов. Также подростки проходят ряд диагностических исследований: анализ крови, УЗИ почек и брюшной полости, ЭКГ. Это позволяет провести всестороннюю оценку состояния их здоровья.
«Такие осмотры играют важную роль в раннем выявлении отклонений в репродуктивном развитии. Они помогают диагностировать гинекологические, урологические, онкологические заболевания и патологии молочных желез. Благодаря раннему обнаружению этих проблем лечение становится более эффективным, а репродуктивное здоровье подростков — под надежной защитой», — отметили в министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.