В Сунженском районе Ингушетии очистят береговую линию реки Ассы

«Ингушетия традиционно входит в число регионов — лидеров по уровню вовлеченности населения и количеству мероприятий, связанных с очисткой берегов рек и водоемов. В 2024 году в рамках акции было собрано около 8 тысяч мешков мусора и очищено примерно 100 километров береговой линии различных водных объектов республики. Ежегодно в экологических акциях в нашей республике участвуют несколько десятков тысяч жителей республики», — отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов.