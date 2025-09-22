В Сунженском районе Ингушетии очистят береговую линию реки Ассы

Экологическое мероприятие Всероссийской акции «Вода России», приуроченное ко Дню реки Сунжи, состоится 27 сентября в Нестеровском сельском поселении Сунженского района Ингушетии. Акция является частью нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации главы и правительства республики.
Площадкой для мероприятия станет прибрежная территория реки Ассы. Программа праздника включает в себя спортивную разминку, уборку береговой линии от мусора, концертные выступления творческих, фольклорных и этнических коллективов. Завершится мероприятие подсчетом собранного мусора, награждением активных участников акции и общим пикником на свежем воздухе.
«Ингушетия традиционно входит в число регионов — лидеров по уровню вовлеченности населения и количеству мероприятий, связанных с очисткой берегов рек и водоемов. В 2024 году в рамках акции было собрано около 8 тысяч мешков мусора и очищено примерно 100 километров береговой линии различных водных объектов республики. Ежегодно в экологических акциях в нашей республике участвуют несколько десятков тысяч жителей республики», — отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.