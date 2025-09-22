Капитальный ремонт сделали в Арзамасской поликлинике № 1

Капитальный ремонт охватил буквально каждый квадратный метр двухэтажного здания. Заменены все инженерные системы, вставлены пластиковые окна, утеплена кровля, установлена автоматическая пожарная сигнализация. В кабинетах — новая мебель и современное оборудование. Само амбулаторное учреждение — крупнейшее в городе. За поликлиникой закреплены около 19-ти тысяч пациентов. Такое масштабное обновление стало для них настоящим подарком.