Капитальный ремонт сделали в Арзамасской поликлинике № 1

Там заменены все инженерные системы, вставлены пластиковые окна, утеплена кровля, установлена автоматическая пожарная сигнализация.

Источник: Время

Капитальный ремонт охватил буквально каждый квадратный метр двухэтажного здания. Заменены все инженерные системы, вставлены пластиковые окна, утеплена кровля, установлена автоматическая пожарная сигнализация. В кабинетах — новая мебель и современное оборудование. Само амбулаторное учреждение — крупнейшее в городе. За поликлиникой закреплены около 19-ти тысяч пациентов. Такое масштабное обновление стало для них настоящим подарком.

Галина Свяжина, пациентка Арзамасской поликлиники № 1:

«Я не знаю, когда перед этим был ремонт, но сейчас входишь как в храм медицинский».

Анатолий Васильев, пациент Арзамасской поликлиники № 1:

«Стало чище, светлее, уютнее, красивее. Все диваны новые, все преобразилось. Стало приятнее ходить и находиться в этой поликлинике».

Поликлиника может принять более шестисот человек в день. Здесь же можно пройти и плановую диспансеризацию.

Ирина Безбородова, терапевт Арзамасской поликлиники № 1:

«Здесь проводится ЭКГ, также производится осмотр акушеркой и взятие крови, приглашаем проходить диспансеризацию в обновленный кабинет медицинской профилактики».

Анна Думкина, заведующая Арзамасской поликлиники № 1:

«Работать стало намного приятнее в отремонтированных помещениях. Также мы ждем наше население города Арзамаса и Арзамасского района к нам на приемы и на обследования для профилактики».