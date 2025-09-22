Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что будут показывать в кирхе Рудау: музею достался новый экспонат с сентиментальной историей

Дата официального открытия пока неизвестна.

Источник: сообщество «Кирха Рудау. Парк-Музей» / «ВКонтакте»

В музее кирхи Рудау под Зеленоградском появился новый экспонат. Это табличка тележных дел мастера Фритца Хермана, изготовленная в начале XX века. О находке «Клопс» рассказал представитель арендатора.

Ценность таблички не столько в её возрасте, сколько в связи с довоенной историей посёлка Мельниково. Мастер Херман фигурирует в воспоминаниях Кристель Папендик-Гёдеке — в 1970-х она написала мемуары, где поделилась воспоминаниями о жизни в Рудау и Надрау (соответственно Мельниково и Низовка) в первой четверти XX века.

«Были мастер по телегам Херман, владелец лесопилки г-н Шёнвальд, каменщики Кляйн и Вирбель, которые также много работали в имении Надрау», — писала мемуаристка, называвшая ремесленников «драгоценностью и прекрасными людьми».

Она вспоминала, как с мельницы возили пряную ароматную муку — на большой телеге, запряжённой двумя лошадьми. Не исключено, что эту телегу сделал именно мастер Херман.

Представитель арендатора кирхи заверил, что знак станет экспонатом музея, равно как и одна из недавних находок — прусская эпитафия XVI века.

Когда кирха откроется, гости смогут прогуляться по исторической аллее, соединяющей ныне разрушенные школу и дом пастора, а также посетить фундамент замкового форбурга и мельничный пруд, где установлен обломок легендарной крестильной чаши из красного гранита. Кроме того, туристам будут показывать макет замка Рудау и археологические находки.

Дата официального открытия кирхи пока неизвестна. Представитель арендатора отметил, что работы идут активно и постепенно движутся к завершению.

Кирха Рудау — одна из древнейших на территории Калининградской области, её история насчитывает более 750 лет. Церковь пережила масштабные сражения, стихийные бедствия и перестройку в XIX веке. После Великой Отечественной войны здание утратило культовое назначение, а в советское время использовалось как зерносушилка. Сейчас оно принадлежит РПЦ, а церковь с 2023 года сдаёт кирху в аренду частной компании.

«Клопс» писал, что кирха Рудау может вновь открыть двери для посетителей в середине сентября.