Что будут показывать в кирхе Рудау: музею достался новый экспонат с сентиментальной историей

Кирха Рудау — одна из древнейших на территории Калининградской области, её история насчитывает более 750 лет. Церковь пережила масштабные сражения, стихийные бедствия и перестройку в XIX веке. После Великой Отечественной войны здание утратило культовое назначение, а в советское время использовалось как зерносушилка. Сейчас оно принадлежит РПЦ, а церковь с 2023 года сдаёт кирху в аренду частной компании.