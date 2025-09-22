Что будут показывать в кирхе Рудау: музею достался новый экспонат с сентиментальной историей

В музее кирхи Рудау под Зеленоградском появился новый экспонат. Это табличка тележных дел мастера Фритца Хермана, изготовленная в начале XX века. О находке «Клопс» рассказал представитель арендатора.
Ценность таблички не столько в её возрасте, сколько в связи с довоенной историей посёлка Мельниково. Мастер Херман фигурирует в воспоминаниях Кристель Папендик-Гёдеке — в 1970-х она написала мемуары, где поделилась воспоминаниями о жизни в Рудау и Надрау (соответственно Мельниково и Низовка) в первой четверти XX века.
«Были мастер по телегам Херман, владелец лесопилки г-н Шёнвальд, каменщики Кляйн и Вирбель, которые также много работали в имении Надрау», — писала мемуаристка, называвшая ремесленников «драгоценностью и прекрасными людьми».
Она вспоминала, как с мельницы возили пряную ароматную муку — на большой телеге, запряжённой двумя лошадьми. Не исключено, что эту телегу сделал именно мастер Херман.
Представитель арендатора кирхи заверил, что знак станет экспонатом музея, равно как и одна из недавних находок — прусская эпитафия XVI века.
Когда кирха откроется, гости смогут прогуляться по исторической аллее, соединяющей ныне разрушенные школу и дом пастора, а также посетить фундамент замкового форбурга и мельничный пруд, где установлен обломок легендарной крестильной чаши из красного гранита. Кроме того, туристам будут показывать макет замка Рудау и археологические находки.
Дата официального открытия кирхи пока неизвестна. Представитель арендатора отметил, что работы идут активно и постепенно движутся к завершению.
Кирха Рудау — одна из древнейших на территории Калининградской области, её история насчитывает более 750 лет. Церковь пережила масштабные сражения, стихийные бедствия и перестройку в XIX веке. После Великой Отечественной войны здание утратило культовое назначение, а в советское время использовалось как зерносушилка. Сейчас оно принадлежит РПЦ, а церковь с 2023 года сдаёт кирху в аренду частной компании.
«Клопс» писал, что кирха Рудау может вновь открыть двери для посетителей в середине сентября.