Под Калининградом нашли бутылку 1945 года с текстами советских песен

Федосеева уточнила, что песня про Москву со словами «дорогая моя столица, золотая моя Москва» была написана в 1941 году и стала гимном сопротивления и единения людей. Песня про маленький город на юге, очевидно, не была столь популярной. Пока слова ее восстановить не получается. В интернете нашли несколько вариантов. Есть романс о любви, есть про то, как мать ждет солдата с фронта, у нее стоит оловянный солдатик на полке, она на него смотрит и ждет сына. Также была найдена песня о том, как в маленьком городе на юге старушка ждет летчика, который воюет за Сталина.