Частные школы в Казахстане запрещают смартфоны

По его словам, норма была принята в прошлом году, а теперь она помогает бороться с отвлечениями и зависимостью детей. Аймагамбетов отметил, что тема запрета смартфонов «буквально преследует». Он недавно прочитал в The Times о планах британской инспекции по образованию ввести полный бан.
«Аргументы звучат знакомо: смартфоны отвлекают, мешают развитию критического мышления, снижают качество общения детей с родителями и между собой, усиливают зависимость и риски для психического здоровья
В Казахстане закон дал министерству просвещения широкие полномочия в этой сфере. Теперь оно может гибко утверждать правила для школ.