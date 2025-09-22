Помогать искать работу ветеранам СВО будут 11 организаций в Томской области

Более 10 организаций в Томской области с начала года заключили договоренности о сотрудничестве, благодаря чему они теперь будут оказывать содействие участникам СВО и их близким при трудоустройстве. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Меры поддержки участников СВО и членов их семей обсудили на заседании областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Так, в ходе встречи было упомянуто, что ветеранам спецоперации помогают начать предпринимательскую деятельность. Семь человек, в частности, стали самозанятыми. А всего с начала года были трудоустроены 25 ветеранов СВО и их близких. Кроме того, участников спецоперации отправляют на профобучение. С начала года они получили навыки, необходимые для работы водителем, охранником и разработчиком 1С.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.