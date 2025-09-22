Помогать искать работу ветеранам СВО будут 11 организаций в Томской области

Меры поддержки участников СВО и членов их семей обсудили на заседании областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Так, в ходе встречи было упомянуто, что ветеранам спецоперации помогают начать предпринимательскую деятельность. Семь человек, в частности, стали самозанятыми. А всего с начала года были трудоустроены 25 ветеранов СВО и их близких. Кроме того, участников спецоперации отправляют на профобучение. С начала года они получили навыки, необходимые для работы водителем, охранником и разработчиком 1С.