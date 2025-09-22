Фальков: микроэлектроникой занимается 71 молодежная лаборатория

«Хорошо себя зарекомендовал проект, который на слуху — мы считаем его флагманским — передовые инженерные школы. Почему о нем важно сказать в контексте того, что мы обсуждаем — четыре таких школы созданы непосредственно в области микроэлектроники. Это, конечно же, наш знаменитый МИЭТ (НИУ “Московский институт электронной техники” в Зеленограде — прим. ТАСС), это Южный федеральный университет, это университет Лобачевского Нижегородский и Воронежский государственный университет — четыре вуза с партнерами из отрасли», — рассказал министр.