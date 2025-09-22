Ричмонд
Фальков: микроэлектроникой занимается 71 молодежная лаборатория

Министр науки и высшего образования отметил, что всего создано 940 лабораторий в России за последние четыре года.

СИРИУС /федеральная территория/, 22 сентября. /ТАСС/. Четыре передовых инженерных школы и 71 молодежная лаборатория непосредственно занимаются в России микроэлектроникой, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пленарном заседании российского форума «Микроэлектроника 2025».

«Хорошо себя зарекомендовал проект, который на слуху — мы считаем его флагманским — передовые инженерные школы. Почему о нем важно сказать в контексте того, что мы обсуждаем — четыре таких школы созданы непосредственно в области микроэлектроники. Это, конечно же, наш знаменитый МИЭТ (НИУ “Московский институт электронной техники” в Зеленограде — прим. ТАСС), это Южный федеральный университет, это университет Лобачевского Нижегородский и Воронежский государственный университет — четыре вуза с партнерами из отрасли», — рассказал министр.

Передовые инженерный школы — проект, обеспечивающий сотрудничество ведущих инженерно-технических вузов с индустриальными партнерами в лице ведущих промышленных компаний.

Говоря о молодежных лабораториях, министр подчеркнул, что этот проект дает возможность молодому человеку или девушке — кандидату наук или будущему доктору — создать свою будущую лабораторию и уникальный коллектив, получить на это хорошее финансирование. «Всего 940 лабораторий создано в России за последние четыре года, из них 71 так или иначе связана с темой микроэлектроники, и начиная со следующего года мы реализуем большую программу», — отметил Фальков.

Министр также напомнил, что в 2024 году учреждена специальная стипендия имени Камиля Валиева — одного из основоположников отечественной научной школы в области микроэлектроники. 50 лучших студентов и 30 лучших аспирантов получают по 55 и 75 тысяч рублей в месяц соответственно.

Российский форум «Микроэлектроника 2025» проходит с 21 по 27 сентября в научно-технологическом университете «Сириус». Форум входит в план мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина. В прошлом году мероприятие объединило свыше 3,5 тыс. человек из 158 городов РФ и других стран. ТАСС — информационный партнер форума.

