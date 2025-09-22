Ричмонд
Отопительный сезон могут начать раньше обычного в Волгограде и области

Чтобы начало сезона прошло успешно, глава региона поручил провести пробную подтопку социальных учреждений и МКД.

Вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону обсудили в администрации региона 22 сентября.

Глава региона Андрей Бочаров отметил: готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы составляет на сегодняшний день в области 90%. И поставил задачу: обеспечить 100%-ную готовность к 15 октября.

«Погодно-климатические условия текущей осени и запасы ресурсов на территории региона позволяют планово подготовиться к новому отопительному сезону», — подчеркнул губернатор.

Чтобы начало сезона прошло успешно, глава региона поручил провести пробную подтопку социальных учреждений и МКД, отрегулировать работу тепловых сетей, и предусмотреть возможность более раннего, чем обычно, начала отопительного сезона в случае похолодания.

Промежуточный доклад от коммунальщиков губернатор ждет до 10 октября.