Отопительный сезон могут начать раньше обычного в Волгограде и области

Вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону обсудили в администрации региона 22 сентября.
Глава региона Андрей Бочаров отметил: готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы составляет на сегодняшний день в области 90%. И поставил задачу: обеспечить 100%-ную готовность к 15 октября.
«Погодно-климатические условия текущей осени и запасы ресурсов на территории региона позволяют планово подготовиться к новому отопительному сезону», — подчеркнул губернатор.
Чтобы начало сезона прошло успешно, глава региона поручил провести пробную подтопку социальных учреждений и МКД, отрегулировать работу тепловых сетей, и предусмотреть возможность более раннего, чем обычно, начала отопительного сезона в случае похолодания.
Промежуточный доклад от коммунальщиков губернатор ждет до 10 октября.