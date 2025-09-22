Телемедицину в Пермском крае планируют перевести на федеральную платформу МАХ

Телемедицинские консультации в Пермском крае вскоре могут начать проводиться через единую федеральную платформу МАХ. Такое решение готовит Министерство здравоохранения РФ, начиная с пилотного проекта, который позже планируют распространить по всей стране. Конкретные сроки перехода пока не называются. О этом «КП-пермь» сообщили в пресс-службе Минздрава Пермского края.