Телемедицину в Пермском крае планируют перевести на федеральную платформу МАХ

Телемедицинские консультации в Пермском крае вскоре могут начать проводиться через единую федеральную платформу МАХ. Такое решение готовит Министерство здравоохранения РФ, начиная с пилотного проекта, который позже планируют распространить по всей стране. Конкретные сроки перехода пока не называются. О этом «КП-пермь» сообщили в пресс-службе Минздрава Пермского края.
Сейчас в регионе все телемедицинские консультации проходят через Единую информационную систему здравоохранения Прикамья. За 2024 год местные врачи провели около 54 тысяч таких сеансов, все они проходили в формате «врач-врач».
В Минздраве РФ подчеркивают, что приоритетом является создание технических и организационных условий для работы платформы МАХ. Только после отладки системы на федеральном уровне проект начнут внедрять в других регионах.