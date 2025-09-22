В Кирове врачи удалили пациенту гигантскую опухоль размером с голову

Он сообщил, что причины развития липом до конца не ясны. Заболевание развивается у пациентов обоих полов, независимо от гормонального фона и прочих индивидуальных факторов. Разрастание жировых клеток может вызвать нарушение жирового обмена, генетическая предрасположенность или закупорка сальных желез. Обычно такая опухоль растет медленно и безболезненно, поэтому многие пациенты откладывают визит к специалисту, надеясь, что образование исчезнет самостоятельно. Однако единственный эффективный способ лечения — хирургическое удаление.