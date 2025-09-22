В Кирове врачи удалили пациенту гигантскую опухоль размером с голову

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен — РИА Новости. Хирурги Кировской областной больницы избавили 65-летнего мужчину от опухоли размером с голову, которая выросла у него на шее за 16 лет, сообщает минздрав региона.
Гигантская липома — доброкачественная опухоль из жировых клеток — была расположена на задней поверхности шеи пациента.
«Врачи были поражены тем, что 65-летний мужчина обратился к врачу только тогда, когда образование на шее стало размером с его голову: опухоль росла более 16 лет», — говорится в сообщении.
Операция оказалась сложной даже для опытных хирургов. Расположенная рядом с крупными сосудами и нервами липома потребовала ювелирной точности и осторожности при ее удалении.
«К счастью, опухоль не успела прорасти в соседние структуры. Образование размером с трехлитровую банку стало самой большой жировой структурой этой локализации, удалённой за всю историю хирургического отделения», — рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 Кировской областной клинической больницы Игорь Попырин.
Он сообщил, что причины развития липом до конца не ясны. Заболевание развивается у пациентов обоих полов, независимо от гормонального фона и прочих индивидуальных факторов. Разрастание жировых клеток может вызвать нарушение жирового обмена, генетическая предрасположенность или закупорка сальных желез. Обычно такая опухоль растет медленно и безболезненно, поэтому многие пациенты откладывают визит к специалисту, надеясь, что образование исчезнет самостоятельно. Однако единственный эффективный способ лечения — хирургическое удаление.
Врач отметил, что это не первый запущенный случай опухолей мягких тканей за последнее время. Он предупредил, что длительное существование любых опухолей несет потенциальный риск озлокачествления и сдавления окружающих тканей, особенно если речь идет о больших размерах новообразования.