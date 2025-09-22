Жители Красноярского края стали участниками конкурса «Это у нас семейное»

Красноярский край вошел в топ-10 регионов в стране по числу поданных на конкурс заявок. Дистанционный этап «Это у нас семейное» завершится 1 октября. Его финальным мероприятием станет викторина на знание истории и культуры России. Участников конкурса также приглашают пройти задания на творческую и волонтерскую тематику. Более полная информация размещена по ссылке.