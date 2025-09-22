Жители Красноярского края стали участниками конкурса «Это у нас семейное»

Более 16 тысяч жителей Красноярского края подали заявки на участие в новом сезоне конкурса «Это у нас семейное», организованном при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в управлении пресс-службы главы и правительства региона.
Красноярский край вошел в топ-10 регионов в стране по числу поданных на конкурс заявок. Дистанционный этап «Это у нас семейное» завершится 1 октября. Его финальным мероприятием станет викторина на знание истории и культуры России. Участников конкурса также приглашают пройти задания на творческую и волонтерскую тематику. Более полная информация размещена по ссылке.
По итогам дистанционного этапа определят полуфиналистов конкурса. Они представят свои регионы на окружном уровне. А финал второго сезона конкурса «Это у нас семейное» состоится летом 2026 года. Победителям вручат 60 сертификатов по 5 миллионов рублей. Подчеркивается, что все финалисты получат возможность отправиться в семейные путешествия по России.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.