Свыше 47 тысяч метров разметки нанесли на региональных дорогах Алтая

На наиболее опасных участках трасс смонтировали около 4,2 тысячи метров барьерного ограждения.

Дорожники нанесли более 47 тысяч метров разметки на региональных трассах Республики Алтай с начала 2025 года. Ремонтные работы проводятся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве регионального развития республики.

Помимо дорожной разметки на трассах появились новые знаки, которые своевременно информируют автомобилистов об ограничениях скорости, опасных поворотах, приближении к пешеходным переходам и других важных аспектах. Это способствует повышению уровня безопасности на дорогах.

Также на наиболее опасных участках дорог было смонтировано около 4,2 тысячи метров барьерного ограждения, предотвращающего съезд транспортных средств с проезжей части. Помимо этого, для защиты пешеходов установлено 457 метров специальных ограждений.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.