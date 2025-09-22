Свыше 47 тысяч метров разметки нанесли на региональных дорогах Алтая

Дорожники нанесли более 47 тысяч метров разметки на региональных трассах Республики Алтай с начала 2025 года. Ремонтные работы проводятся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве регионального развития республики.
Помимо дорожной разметки на трассах появились новые знаки, которые своевременно информируют автомобилистов об ограничениях скорости, опасных поворотах, приближении к пешеходным переходам и других важных аспектах. Это способствует повышению уровня безопасности на дорогах.
Также на наиболее опасных участках дорог было смонтировано около 4,2 тысячи метров барьерного ограждения, предотвращающего съезд транспортных средств с проезжей части. Помимо этого, для защиты пешеходов установлено 457 метров специальных ограждений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.