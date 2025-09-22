В Ростовской области ушел из жизни заслуженный артист России Юрий Пономарев

— Юрий Николаевич был выдающимся артистом и замечательным человеком. Его уход — невосполнимая утрата для всего культурного сообщества Ростовской области и России. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто любил и уважал Юрия Николаевича. Скорбим, — написали представители министерства культуры Ростовской области.