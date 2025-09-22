В Ростовской области ушел из жизни заслуженный артист России Юрий Пономарев

В Ростовской области на 82 году жизни не стало заслуженного артиста России, мастера художественного слова творческого объединения «Классик-концерт» Ростовской филармонии Юрия Пономарева. Об этом в соцсетях сообщает министерство культуры региона.
— Юрий Николаевич был выдающимся артистом и замечательным человеком. Его уход — невосполнимая утрата для всего культурного сообщества Ростовской области и России. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто любил и уважал Юрия Николаевича. Скорбим, — написали представители министерства культуры Ростовской области.
Юрий Пономарев служил искусству более 50 лет. Вместе с супругой Лилией Никольской артист много гастролировал по стране и бывшим Республикам СССР, выступал на больших и малых сценах, был удостоен многочисленных наград и званий.
