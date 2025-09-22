Калина: Балтийская коса может войти в состав нацпарка «Куршская коса»

«Балткоса — это объект, который требует особой охраны по ряду федеральных программ, — сообщил Калина. — Была разработка документации о присоединении её к национальному парку. Проводились исследования, были письма от Балтийска и соглашения с местными властями. Все подтвердили, что в случае принятия положительного решения правительством Калининградской области мы направим письмо в Правительство РФ для рассмотрения документов о присоединении её к нацпарку “Куршская коса”, чтобы под одной эгидой были два этих участка».