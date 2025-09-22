Магистранты Омского ГАУ представили министру сельского хозяйства РФ свои проекты

Омичи принимают участие в Международной научно-практической конференции по экологии и вопросам изменения климата БРИКС (ІСЕСС). Она проходит в Сочи в научно-технологическом университете «Сириус». Студенты Омского ГАУ участвуют в проектной сессии «Сельское хозяйство в условиях изменения климата».
С 14 по 20 сентября омичи вместе с другими студентами и аспирантами аграрных вузов со всей России работали над инновационными решениями для адаптации сельского хозяйства к современным климатическим вызовам. Омский государственный аграрный университет на мероприятии представили магистранты первого курса: Ирина Черепова, обучающаяся по направлению «Зоотехния», и Арсений Сорокин, специализирующийся на «Агрохимии и агропочвоведении».
По итогам интенсива жюри отобрало пять лучших проектов, которые были представлены министру сельского хозяйства РФ Оксане Николаевне Лут и заместителю министра Ксении Леонидовне Шевелкиной. Участники предложили практические решения для повышения устойчивости сельского хозяйства к изменениям климата.
Среди проектов были разработки новых технологий для сельского хозяйства. В частности ребята предложили использовать биопрепараты для снижения выбросов метана, а также новые методы борьбы с эрозией почв. Еще одно направление исследований касалось внедрение систем защиты полезных культур и адаптацию выращивания растений в различных климатических условиях.
Одним из победителей стала команда № 13, куда вошла Ирина Черепова из Омского ГАУ вместе с участниками из Белгородского ГАУ, ГУЗ и РГАУ-МСХА. Их проект «Обессахаренная меласса — агент против эрозии» предлагает использовать мелассу как удобрение для борьбы с эрозией почв. Проект получил высокую оценку экспертов и был презентован руководству Министерства сельского хозяйства РФ.
Организаторы мероприятия высоко оценили работу участников и подчеркнули важность их проектов для развития агропромышленного комплекса страны. Они отметили, что каждый из представленных проектов направлен на решение конкретной задачи в АПК и может быть внедрен в реальное производство.