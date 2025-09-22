Магистранты Омского ГАУ представили министру сельского хозяйства РФ свои проекты

С 14 по 20 сентября омичи вместе с другими студентами и аспирантами аграрных вузов со всей России работали над инновационными решениями для адаптации сельского хозяйства к современным климатическим вызовам. Омский государственный аграрный университет на мероприятии представили магистранты первого курса: Ирина Черепова, обучающаяся по направлению «Зоотехния», и Арсений Сорокин, специализирующийся на «Агрохимии и агропочвоведении».