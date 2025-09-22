В Троицке Челябинской области заметили огромного тарантула

После укуса у человека возникает отёк и боль в укушенном месте, иногда кожа становится жёлтого цвета и остаётся такой около двух месяцев. Яд тарантулов, так же как и яд пауков-птицеедов, разжижает кровь и в небольших количествах даже может быть полезен, так как предохраняет от тромбозов.