В Троицке Челябинской области заметили огромного тарантула

В Троицке Челябинской области заметили паука-волка, или южнорусского тарантула. О находке сообщалось в сообществе «Регион 74» в соцсети «ВКонтакте».
Членистоного с необычным окрасом обнаружили в Троицке в пятом микрорайоне возле дома № 10. «Это южнорусский, он же картофельный тарантул, он же мизгирь, не ядовит, но кусает больно», — сообщают комментаторы.
Южнорусский тарантул считается одним из самых крупных пауков России, сообщает Nature Science. Встречается на полях, в садах, огородах, на берегу рек и прочих местах с мягкой почвой. Широко распространён в Центральной и Восточной Европе, на Кавказе, в Малой Азии, Иране, Центральной и Восточной Азии. В России на север доходит до широты Московской области, на восток до Тывы.
Роет вертикальные норы глубиной до 30—40 см, выстланные паутиной. При появлении около норы насекомого стремительно выскакивает из норы и ловит его.
Яд южнорусского тарантула заключается в железах, находящихся в головогруди. Его укус для человека по болезненности сравним с ужалением шершня и вызывает лишь местный отёк. Яд не вызывает летального исхода у крупных животных и человека.
После укуса у человека возникает отёк и боль в укушенном месте, иногда кожа становится жёлтого цвета и остаётся такой около двух месяцев. Яд тарантулов, так же как и яд пауков-птицеедов, разжижает кровь и в небольших количествах даже может быть полезен, так как предохраняет от тромбозов.
