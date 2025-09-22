Ричмонд
В Троицке Челябинской области заметили огромного тарантула

Членистоногое также известно как паук-волк, или мизгирь.

Источник: сообщество "Регион 74"

В Троицке Челябинской области заметили паука-волка, или южнорусского тарантула. О находке сообщалось в сообществе «Регион 74» в соцсети «ВКонтакте».

Членистоного с необычным окрасом обнаружили в Троицке в пятом микрорайоне возле дома № 10. «Это южнорусский, он же картофельный тарантул, он же мизгирь, не ядовит, но кусает больно», — сообщают комментаторы.

Южнорусский тарантул считается одним из самых крупных пауков России, сообщает Nature Science. Встречается на полях, в садах, огородах, на берегу рек и прочих местах с мягкой почвой. Широко распространён в Центральной и Восточной Европе, на Кавказе, в Малой Азии, Иране, Центральной и Восточной Азии. В России на север доходит до широты Московской области, на восток до Тывы.

Роет вертикальные норы глубиной до 30—40 см, выстланные паутиной. При появлении около норы насекомого стремительно выскакивает из норы и ловит его.

Яд южнорусского тарантула заключается в железах, находящихся в головогруди. Его укус для человека по болезненности сравним с ужалением шершня и вызывает лишь местный отёк. Яд не вызывает летального исхода у крупных животных и человека.

После укуса у человека возникает отёк и боль в укушенном месте, иногда кожа становится жёлтого цвета и остаётся такой около двух месяцев. Яд тарантулов, так же как и яд пауков-птицеедов, разжижает кровь и в небольших количествах даже может быть полезен, так как предохраняет от тромбозов.

Напомним, в августе 2025 года в Челябинской области наблюдалось нашествие ядовитых пауков-ос.