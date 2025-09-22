На Ставрополье реализуют 194 проекта долевого строительства

Свыше 2,5 млн кв. м жилья возводят на территории Ставропольского края по 194 проектам долевого строительства в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.
«За 2025 год в регионе уже заключено более 8 тысяч договоров долевого участия с привлечением средств граждан через счета эскроу. Жилье граждане приобретают как за собственные средства, так и с помощью ипотечных программ. Всего в текущем году в крае выдано почти 5 тысяч ипотечных кредитов, из них 3,5 тысячи — по льготным программам», — сказал министр строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров.
Больше всего жилья возводят на территории Ставропольской агломерации и Кавказских Минеральных Вод. Работы проводят 80 застройщиков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.