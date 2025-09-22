На Ставрополье реализуют 194 проекта долевого строительства

«За 2025 год в регионе уже заключено более 8 тысяч договоров долевого участия с привлечением средств граждан через счета эскроу. Жилье граждане приобретают как за собственные средства, так и с помощью ипотечных программ. Всего в текущем году в крае выдано почти 5 тысяч ипотечных кредитов, из них 3,5 тысячи — по льготным программам», — сказал министр строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров.