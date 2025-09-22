Необычная услуга «Белпочты» для деревни стала популярной в Минске

Так, через «Белпочту» есть возможность заказать лекарства. Услуга разработана в партнерстве с «Белфармацией». И первоначально в «Белпочте» считали, что заказывать лекарства будут, в основном, сельчане, так как в городах развита сеть аптек и нет проблемы купить медпрепараты.