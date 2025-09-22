Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Необычная услуга «Белпочты» для деревни стала популярной в Минске

Минчане больше других пользуются необычной услугой «Белпочты» для деревни.

Источник: Комсомольская правда

В Минске пользуется большой популярностью необычная услуга «Белпочты» для сельской местности, рассказали на «Радио-Минск», пишет агентство «Минск-Новости».

По словам, заместителя гендиректора по коммерческой деятельности «Белпочты» Ирины Кононовой, в Минске неожиданную популярность обрела функция, которая разрабатывалась первоначально для жителей сельской местности.

Так, через «Белпочту» есть возможность заказать лекарства. Услуга разработана в партнерстве с «Белфармацией». И первоначально в «Белпочте» считали, что заказывать лекарства будут, в основном, сельчане, так как в городах развита сеть аптек и нет проблемы купить медпрепараты.

— Но минчане решили по-другому, — заметила представитель предприятия.

Сейчас основными потребителями необычной услуги «Белпочты» являются именно жители Минска.

У предприятия заключены 12 договоров сотрудничества не только со всеми региональными аптечными сетями, но и с частными аптеками. Заказ формируют на стороне интернет-аптеки, а сотрудник почты аккуратно и своевременно его доставляет.

При этом лекарства доставляются в специальных коробах, позволяющих соблюдать температурный режим и все требования к сохранности и срокам годности.

Тем временем Минтруда озвучило правила расчета и оплаты больничных в 2025 году.

И мы писали, что «Беларусбанк» запустил программу строительных сбережений с премией государства.