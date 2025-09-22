Необычная услуга «Белпочты» для деревни стала популярной в Минске

В Минске пользуется большой популярностью необычная услуга «Белпочты» для сельской местности, рассказали на «Радио-Минск», пишет агентство «Минск-Новости».
По словам, заместителя гендиректора по коммерческой деятельности «Белпочты» Ирины Кононовой, в Минске неожиданную популярность обрела функция, которая разрабатывалась первоначально для жителей сельской местности.
Так, через «Белпочту» есть возможность заказать лекарства. Услуга разработана в партнерстве с «Белфармацией». И первоначально в «Белпочте» считали, что заказывать лекарства будут, в основном, сельчане, так как в городах развита сеть аптек и нет проблемы купить медпрепараты.
— Но минчане решили по-другому, — заметила представитель предприятия.
Сейчас основными потребителями необычной услуги «Белпочты» являются именно жители Минска.
У предприятия заключены 12 договоров сотрудничества не только со всеми региональными аптечными сетями, но и с частными аптеками. Заказ формируют на стороне интернет-аптеки, а сотрудник почты аккуратно и своевременно его доставляет.
При этом лекарства доставляются в специальных коробах, позволяющих соблюдать температурный режим и все требования к сохранности и срокам годности.
