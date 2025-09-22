Приангарье получит дополнительное финансирование на поддержку экспортеров

Правительство России направит более 16 млн рублей Иркутской области на поддержку экспортной деятельности в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в министерстве экономического развития и промышленности региона.
«Иркутская область из года в год уверенно входит в первую десятку субъектов России по объемам экспорта, взаимодействие с зарубежными партнерами осуществляют более 600 региональных компаний, при этом в их числе много представителей малого и среднего бизнеса, который нуждается в поддержке. Такая федеральная поддержка — дополнительная возможность развития этого направления и нашего малого и среднего бизнеса», — отметил глава Приангарья Игорь Кобзев.
Отметим, что всего финансирование получат 75 регионов. До центров поддержки экспорта эти средства дойдут в октябре.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.