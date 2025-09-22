Приангарье получит дополнительное финансирование на поддержку экспортеров

«Иркутская область из года в год уверенно входит в первую десятку субъектов России по объемам экспорта, взаимодействие с зарубежными партнерами осуществляют более 600 региональных компаний, при этом в их числе много представителей малого и среднего бизнеса, который нуждается в поддержке. Такая федеральная поддержка — дополнительная возможность развития этого направления и нашего малого и среднего бизнеса», — отметил глава Приангарья Игорь Кобзев.