Приангарье получит дополнительное финансирование на поддержку экспортеров

Правительство России направит Иркутской области более 16 млн рублей.

Правительство России направит более 16 млн рублей Иркутской области на поддержку экспортной деятельности в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в министерстве экономического развития и промышленности региона.

«Иркутская область из года в год уверенно входит в первую десятку субъектов России по объемам экспорта, взаимодействие с зарубежными партнерами осуществляют более 600 региональных компаний, при этом в их числе много представителей малого и среднего бизнеса, который нуждается в поддержке. Такая федеральная поддержка — дополнительная возможность развития этого направления и нашего малого и среднего бизнеса», — отметил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Отметим, что всего финансирование получат 75 регионов. До центров поддержки экспорта эти средства дойдут в октябре.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.