Билеты «Белавиа» в Стамбул и Тбилиси подешевели на 50%

Компания «Белавиа» объявила скидки на рейсы в Стамбул и Тбилиси, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Белорусский перевозчик сказал о продаже билетов по тарифу «Промо». Билеты можно приобрести по 24 сентября со скидкой до 50% от минимальных опубликованных тарифов.
Ранее мы уже писали, что «Белавиа» расширила географию полетов по акции на Москву, Сочи и Кутаиси.
Сейчас в акции еще билеты на рейсы «Минск-Стамбул» и «Минск-Тбилиси». Например, в Турцию и обратно теперь у белорусов есть возможность полететь за 1007 белорусских рублей. А в столицу Грузии на билет туда-обратно можно будет потратить всего 844 рубля.
Актуальные цены и полный список акционных направлений — на сайте «Белавиа». Период путешествия по акционным тарифам — по 25 октября включительно.
Тем временем необычная услуга «Белпочты» для деревни стала популярной в Минске.
А еще Минтруда озвучило правила расчета и оплаты больничных в 2025 году, в том числе в отпуске.
И мы писали, что «Беларусбанк» запустил программу строительных сбережений с премией государства.