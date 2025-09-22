Билеты «Белавиа» в Стамбул и Тбилиси подешевели на 50%

Сейчас в акции еще билеты на рейсы «Минск-Стамбул» и «Минск-Тбилиси». Например, в Турцию и обратно теперь у белорусов есть возможность полететь за 1007 белорусских рублей. А в столицу Грузии на билет туда-обратно можно будет потратить всего 844 рубля.