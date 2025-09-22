Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Билеты «Белавиа» в Стамбул и Тбилиси подешевели на 50%

«Белавиа» объявила о снижении цен на билеты в Стамбул и Тбилиси.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Белавиа» объявила скидки на рейсы в Стамбул и Тбилиси, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Белорусский перевозчик сказал о продаже билетов по тарифу «Промо». Билеты можно приобрести по 24 сентября со скидкой до 50% от минимальных опубликованных тарифов.

Ранее мы уже писали, что «Белавиа» расширила географию полетов по акции на Москву, Сочи и Кутаиси.

Сейчас в акции еще билеты на рейсы «Минск-Стамбул» и «Минск-Тбилиси». Например, в Турцию и обратно теперь у белорусов есть возможность полететь за 1007 белорусских рублей. А в столицу Грузии на билет туда-обратно можно будет потратить всего 844 рубля.

Актуальные цены и полный список акционных направлений — на сайте «Белавиа». Период путешествия по акционным тарифам — по 25 октября включительно.

Тем временем необычная услуга «Белпочты» для деревни стала популярной в Минске.

А еще Минтруда озвучило правила расчета и оплаты больничных в 2025 году, в том числе в отпуске.

И мы писали, что «Беларусбанк» запустил программу строительных сбережений с премией государства.