В Омске с хлебом и солью встретили делегацию из Белоруссии

Омская область продолжает укреплять деловые связи с Республикой Беларусь. Накануне делегация из Беларуси прибыла в регион, чтобы подвести итоги совместных проектов и наметить новые направления взаимодействия.
Основные направления партнерства охватывают нефтехимическую, агропромышленную и промышленную сферы. Из Омской области в Беларусь поставляются ациклические углеводороды, синтетический каучук, автомобильные шины и изделия из пластмасс. В ответ белорусские производители поставляют косметические средства, фармацевтическую продукцию и упаковочные материалы.
В агропромышленной сфере акцент сделан на обмен продуктами питания: сладости, молочная продукция, овощи и товары мукомольно-крупяной промышленности пользуются популярностью у потребителей обеих сторон. Промышленное сотрудничество включает поставки оборудования и техники для агропромышленного комплекса, а также средств связи.
Однако взаимодействие между регионами выходит за рамки экономики. Области партнёрства охватывают образование, культуру, молодежную политику, спорт и здравоохранение. Особую гордость Омска составляет дружба с городами-побратимами Беларуси: Минском, Гомелем, Могилевом, Брестом, Гродно и Витебском.
«Мы рады снова приветствовать наших друзей из Беларуси на Омской земле. Это важный шаг в развитии наших отношений, который позволит не только проанализировать достигнутые результаты, но и наметить новые цели», — отметили в правительстве Омской области.
Для гостей из Беларуси подготовлена насыщенная программа. Помимо деловых встреч и переговоров по реализации текущих проектов, участники делегации смогут посетить ведущие предприятия Омской области, которые активно сотрудничают с белорусскими бизнесменами. Также запланированы экскурсии по знаковым местам Омска.
