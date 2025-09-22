Казахстан укрепил позиции в мировом рейтинге счастья

Сингапур, несмотря на небольшое снижение (2-е место), по-прежнему впечатляет высоким уровнем жизни и эффективным государственным управлением. Вьетнам и Таиланд — яркие представители региона, где сохраняется сильное чувство общности и культурное разнообразие. Города Ханой, Хошимин и Бангкок играют ключевую роль в формировании позитивного настроя среди населения. Филиппины и Малайзия также вошли в десятку, демонстрируя стабильные социальные и культурные ценности.