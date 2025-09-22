Мамы-предприниматели из Чувашии ознакомились с успешными бизнес-проектами

Участницы программы «Мама-предприниматель» из Чувашии посетили с экскурсиями предприятия, открытые и развитые другими жительницами республики. Обучение для женщин организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Так, девушки посетили с экскурсией детский развивающий центр «НэйНа». Этот бизнес открыла Анна Муканова. Она является выпускницей программы «Мама-предприниматель», прошла обучение в 2023 году. Получив тогда новые знания, Анна открыла собственную студию. Затем ей присвоили статус социального предпринимателя. Кроме того, Анна стала победителем конкурса «Мой добрый бизнес». Теперь девушка развивает услуги в сфере развития и адаптации детей.
Также участницы обучения посетили творческую мастерскую «Сенсорика». Ее открыла Ульяна Филиппова, победившая в программе в 2024 году. Она рассказала, как помогает другим участницам обучения и как изменилась ее студия за год.
«Бизнес-визиты — это важная часть программы. Для участниц это возможность увидеть, как работают реальные проекты, задать практические вопросы и убедиться: создать и развивать собственное дело — задача вполне выполнимая», — подчеркнула руководитель центра «Мой бизнес» Татьяна Макаркина.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.