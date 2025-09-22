Мамы-предприниматели из Чувашии ознакомились с успешными бизнес-проектами

Так, девушки посетили с экскурсией детский развивающий центр «НэйНа». Этот бизнес открыла Анна Муканова. Она является выпускницей программы «Мама-предприниматель», прошла обучение в 2023 году. Получив тогда новые знания, Анна открыла собственную студию. Затем ей присвоили статус социального предпринимателя. Кроме того, Анна стала победителем конкурса «Мой добрый бизнес». Теперь девушка развивает услуги в сфере развития и адаптации детей.