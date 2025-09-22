В Челябинске пройдет проверка системы оповещения о ЧС с запуском электросирен

Соответствующая информация прозвучала 22 сентября на заседании постоянной комиссии Гордумы по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике.
Сообщается, что 1 и 2 октября 2025 года состоится всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В ней примут участие органы управления ГО, спасательные службы города и более 60 организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, другие органы госвласти.
«В рамках тренировки будет проведено учебное оповещение населения. Первого октября в 10:35 и в 11:20 пройдет проверка готовности региональной и муниципальной систем оповещения с запуском электросирен и громкоговорителей и подачи сигнала “Внимание всем!” с выводом текста речевого сообщения “Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!”», — информирует пресс-служба.
Напомним, в такие моменты рекомендуется включить телевизор или радио для получения информации о текущей ситуации, сохранять спокойствие и не паниковать.