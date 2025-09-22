В Челябинске пройдет проверка системы оповещения о ЧС с запуском электросирен

Сообщается, что 1 и 2 октября 2025 года состоится всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В ней примут участие органы управления ГО, спасательные службы города и более 60 организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, другие органы госвласти.