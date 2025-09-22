В Осинском районе простятся с бойцом СВО Ильей Вороновым

В Осинский район пришли скорбные вести. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе районной администрации, жизнь бойца СВО оборвалась 20 сентября 2025 года. Защитнику Отечества было 26 лет, и он был вторым ребенком в многодетной семье. Жил в селе Майск, здесь учился в школе, занимался спортом и не раз занимал призовые места.
— В 2018 году он ушёл в армию, служил в танковых войсках в городе Хабаровске. После службы работал в Усть-Илимске, где и познакомился со своей спутницей. В сентябре 2022 года был мобилизован. С первых дней специальной военной операции нёс службу, защищая Родину, — рассказали в администрации.
Свадьбу с супругой они сыграли 13 сентября 2024 года, когда Илья прибыл на малую родину в отпуск. А в мае в семье случилось пополнение — родился сын. В июле герой получил ранение и прибыл домой на восстановление. Родные вспоминают о нём как о трудолюбивом, отзывчивом мужчине.
Жизнь героя трагически и неожиданно оборвалась 20 сентября 2025 года в ДТП на трассе Иркутск — Усть-Уда. В последний путь проводят героя 23 сентября 2025 года в его родном селе Майск на улице Мичурина, дом 5, квартира 3.