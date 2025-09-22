В Осинском районе простятся с бойцом СВО Ильей Вороновым

В Осинский район пришли скорбные вести. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе районной администрации, жизнь бойца СВО оборвалась 20 сентября 2025 года. Защитнику Отечества было 26 лет, и он был вторым ребенком в многодетной семье. Жил в селе Майск, здесь учился в школе, занимался спортом и не раз занимал призовые места.