В Ростовской области ушла из жизни Мария Михайловна Шолохова

Губернатор Юрий Слюсарь выразил соболезнования в связи со смертью Марии Шолоховой.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ушла из жизни Мария Шолохова, младшая дочь писателя Михаила Шолохова. Об этом 22 сентября в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— От имени всех жителей Ростовской области выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким Марии Михайловны. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах, — написал Юрий Слюсарь.

Донской глава напомнил о бесценном вкладе в развитие культуры и работе по сохранению литературного наследия.

— Мария Михайловна прожила долгую и достойную жизнь. Посвятила себя сохранению памяти о великом отце и развитию культуры на донской земле. Она внесла неоценимый вклад в работу музея-заповедника «Тихий Дон», бережно храня наследие мировой литературы, — добавил Юрий Слюсарь.

Также соболезнования и скорбь выразил коллектив Государственного музея-заповедника Михаила Шолохова «Тихий Дон». Прощание состоится на территории «Усадьбы М. А. Шолохова» с 10 до 12 часов 23 сентября.

