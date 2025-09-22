БЖД сообщила о важном изменении на маршруте «Минск — Брест»

Белорусская железная дорога вернула скоростной поезд Stadler на маршрут «Минск — Брест», сообщает пресс-служба перевозчика.
Так, с 19 по 21 сентября включительно между Минском и Брестом по техническим причинам двигался поезд, сформированный из вагонов локомотивной тяги.
— С 22 сентября поезд межрегиональных линий бизнес-класса «Минск — Барановичи-Полесские — Брест» (№ 737/738) будет курсировать моторвагонным подвижным составом, — прокомментировали в пресс-службе БЖД. Имеются ввиду поезда Stadler.
Между тем билеты «Белавиа» в Стамбул и Тбилиси подешевели на 50%.
А еще необычная услуга «Белпочты» для деревни стала популярной в Минске.
И Минтруда озвучило правила расчета и оплаты больничных в 2025 году.