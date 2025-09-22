Ричмонд
БЖД сообщила о важном изменении на маршруте «Минск — Брест»

БЖД вернула скоростной поезд Stadler на маршрут «Минск — Брест».

Источник: Комсомольская правда

Белорусская железная дорога вернула скоростной поезд Stadler на маршрут «Минск — Брест», сообщает пресс-служба перевозчика.

Так, с 19 по 21 сентября включительно между Минском и Брестом по техническим причинам двигался поезд, сформированный из вагонов локомотивной тяги.

— С 22 сентября поезд межрегиональных линий бизнес-класса «Минск — Барановичи-Полесские — Брест» (№ 737/738) будет курсировать моторвагонным подвижным составом, — прокомментировали в пресс-службе БЖД. Имеются ввиду поезда Stadler.

