Вонь, гарь и тишина: как в Ташкенте проблемы с воздухом превращаются в норму

В социальных сетях быстро появилось множество жалоб из Мирзо-Улугбекского, Юнусабадского, Яшнабадского, Мирабадского и Яккасарайского районов. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в Карасу — там, по словам местных, запах ощущался даже при закрытых окнах и не выветривался часами.
Люди пытались дозвониться до экологических служб по короткому номеру 1157, но безрезультатно. Подобное происходит уже не в первый раз — проблема загрязнённого воздуха и неприятных запахов в столице стала хронической, а жители всё чаще ощущают себя брошенными наедине с городской экологией.
При этом ни один государственный орган так и не сообщил, что стало источником загрязнения воздуха. Поэтому горожане выдвигают свои версии происходящего: возможно, причина — в ночных поджогах листвы и мусора на окраинах или нелегальных выбросах предприятий. Но официальных объяснений происходящему нет. Неизвестность становится нашей новой нормой, а загрязнённый воздух в Ташкенте — постоянным «фоном», возвращающимся с пугающей регулярностью.
При этом не так давно Министерство экологии с гордостью отчиталось о проводимых мерах по улучшению качества воздуха в Ташкенте. Но ночной смог и вонь показывают совсем другую реальность — реакции властей на происходящее попросту нет. Люди задыхаются, звонят, пишут в соцсетях — и не получают никакого ответа. Ни оперативного комментария, ни объяснения, ни элементарного признания факта.
Вместо честного: «Да, запах есть, мы ищем источник», — тишина. А это молчание само по себе становится частью проблемы. Ночная гарь превращается в рутину, в «городскую норму», с которой человек вынужден мириться.
Люди хотят простых вещей: признания факта загрязнения воздуха, объяснения причин почему это происходит, а также чёткой информации о том, что делается сейчас, а не в каком-то светлом будущем. Пока же вместо диалога — информационный вакуум. А в нём у людей растёт только одно — страх за своё здоровье и недоверие к государственным структурам.
Испытывать терпение общества на прочность — это не решение. Чиновники должны осознать: тема экологии и качества воздуха касается каждого, вне зависимости от возраста, статуса и района проживания. И если в Минэкологии действительно хотят перемен — всё начинается с честного разговора. Не показушных пресс-релизов, а открытых признаний и быстрых действий.
Ташкент не должен задыхаться. Горожане не просят невозможного. Они просто хотят дышать.