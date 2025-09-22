Вонь, гарь и тишина: как в Ташкенте проблемы с воздухом превращаются в норму

При этом не так давно Министерство экологии с гордостью отчиталось о проводимых мерах по улучшению качества воздуха в Ташкенте. Но ночной смог и вонь показывают совсем другую реальность — реакции властей на происходящее попросту нет. Люди задыхаются, звонят, пишут в соцсетях — и не получают никакого ответа. Ни оперативного комментария, ни объяснения, ни элементарного признания факта.