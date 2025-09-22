Умер заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян

«Ушёл из жизни заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян. Георгий Суренович служил в Краснодарском театре драмы с 1982 года. За годы творческой деятельности создал более пятидесяти ярких сценических образов в спектаклях по произведениям классической и современной драматургии. Его талант, глубокое проникновение в материал и безупречное профессиональное мастерство снискали ему уважение коллег и любовь зрителей», — говорится в сообщении.
В ведомстве выразили глубокие соболезнование родным и близким покойного.
Как сообщает Краснодарский театр драмы в своем в Telegram-канале, Георгий Хадышьян умер после борьбы с тяжелой болезнью.
«Мы надеялись, что он оправится после тяжелой болезни и снова выйдет на сцену, но к сожалению, этого не случилось. Он был не просто артистом труппы, более 40 лет он был одной из её опор и душой нашего театра», — рассказали в театре.
О дате и времени прощания с актером будет сообщено дополнительно, сказали в министерстве культуры региона.