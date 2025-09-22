На фестивале «Наука 0+» расскажут о прообразе аленького цветочка из сказки

«С самого рождения, с первых шагов и первых вопросов, человек становится исследователем. Задача фестиваля “Наука 0+” — поддерживать этот природный интерес, давать инструменты для познания и помогать каждому, от мала до велика, открывать для себя удивительный мир науки. ИФР РАН много лет является участником фестиваля, но в этом году впервые открывает свои двери в качестве его тематической площадки. В нашем институте мы видим огромный потенциал в каждом, кто готов изучать мир. Мы стремимся создать среду, где научный интерес, зародившийся с “нуля”, будет расти и развиваться, формируя новое поколение ученых и новаторов, поэтому с удовольствием поделимся своими научными знаниями со всеми посетителями мероприятия», — отметил директор ИФР РАН Дмитрий Лось, чьи слова приводит пресс-служба фестиваля.