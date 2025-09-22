На фестивале «Наука 0+» расскажут о прообразе аленького цветочка из сказки

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Реальное растение, которое могло быть прообразом аленького цветочка из одноименной сказки Сергея Аксакова, станет одной из тем выступлений ученых на московской площадке международного фестиваля «Наука 0+», сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.
Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе ректора Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктора Садовничего. В столице его организаторами выступают Минобрнауки РФ и правительство Москвы при поддержке МГУ и РАН. Юбилейный, 20-й по счету фестиваль «Наука 0+» пройдет здесь 10−12 октября и будет включать интерактивные выставки, лекции, научные шоу, экскурсии и конкурсы.
«Гости тематической площадки “Вселенная удивительных растений”, которая будет работать 10−11 октября на базе Института физиологии растений РАН, узнают, какой цветок вдохновил автора сказки про аленький цветочек, почему фламинго розовые, как выжила флора эпохи динозавров и какие культуры сегодня являются незаменимыми помощниками космонавтов», — уточнили ТАСС в дирекции фестиваля.
Слушатели научно-популярных лекций также узнают о растениях — ровесниках динозавров, происхождении соевой пищи и применении квантовых технологий в исследовании свойств лекарственных растений. Гостей площадки также ждет экскурсия по лабораториям научного центра, интерактивная выставка с живыми образцами клеток и корней растений, выставка книг, кинопоказы и квизы.
«Гости узнают о методах криосохранения и культивирования in vitro растительного материала, культивации растительных клеток и их скоплений в жидкой среде и многом другом. Посетители также увидят первую, старейшую в мире культуру клеток женьшеня, успешно существующую уже более 65 лет», — уточнили в пресс-службе проекта.
О фестивале.
«Наука 0+» входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. Юбилейная программа XX фестиваля «Наука 0+», включающая интерактивные выставки, лекции, научные шоу, экскурсии и конкурсы, пройдет в 10 странах. За 20 лет совокупная аудитория фестиваля составила более 100 млн человек.
В 2025 году количество площадок, которые будут работать в Москве 10−12 октября, превысит 100 локаций. Главная тема фестиваля в 2025 году — «Твоя квантовая Вселенная» — соответствует объявленному ООН Международному году квантовой науки и технологий.
«С самого рождения, с первых шагов и первых вопросов, человек становится исследователем. Задача фестиваля “Наука 0+” — поддерживать этот природный интерес, давать инструменты для познания и помогать каждому, от мала до велика, открывать для себя удивительный мир науки. ИФР РАН много лет является участником фестиваля, но в этом году впервые открывает свои двери в качестве его тематической площадки. В нашем институте мы видим огромный потенциал в каждом, кто готов изучать мир. Мы стремимся создать среду, где научный интерес, зародившийся с “нуля”, будет расти и развиваться, формируя новое поколение ученых и новаторов, поэтому с удовольствием поделимся своими научными знаниями со всеми посетителями мероприятия», — отметил директор ИФР РАН Дмитрий Лось, чьи слова приводит пресс-служба фестиваля.
Генеральные партнеры события — ГК «Фармэко» и «Эн+». Интеллектуальный партнер — госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — «Сбер». Организационные партнеры — Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства «В центре науки».
