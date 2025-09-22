В Оренбуржье с начала года ввели в эксплуатацию более 722 тыс. кв. м жилья

Оренбургская область входит в топ-5 регионов Приволжского федерального округа по темпам ввода жилья в эксплуатацию. За первые семь месяцев 2025 года на территории региона в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ввели в эксплуатацию около 722,3 тыс. кв. м жилья, сообщили в областном министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта.
«Прирост отмечен в секторе многоквартирных домов. Сдано 144,1 тысячи квадратных метров жилой площади — 102% к аналогичному показателю прошлого года. Чуть ниже темпы ввода в секторе индивидуального жилищного строительства. Оренбуржцами за счет собственных и привлеченных средств построено 578,1 тысячи квадратных метров — 94% к уровню 2024 года», — прокомментировал врио губернатора региона Евгений Солнцев.
Согласно рейтингу Единого ресурса застройщиков, Оренбуржье занимает второе место в России по скорости строительства объектов. На возведение одного многоквартирного дома у подрядчиков в регионе в среднем уходит 372,5 дня, при этом средняя площадь дома превышает 4,5 тыс. кв. м.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.