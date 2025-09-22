В Оренбуржье с начала года ввели в эксплуатацию более 722 тыс. кв. м жилья

Оренбургская область входит в топ-5 регионов Приволжского федерального округа по темпам ввода жилья в эксплуатацию. За первые семь месяцев 2025 года на территории региона в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ввели в эксплуатацию около 722,3 тыс. кв. м жилья, сообщили в областном министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта.