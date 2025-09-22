Школьники Октябрьска Самарской области убрались на набережной Волги

Ученики пятого класса школы № 2 Октябрьска в Самарской области организовали уборку на набережной реки Волги. Мероприятие стало частью акции «Вода России», которая проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации городского округа Октябрьск.
Школьники собрали мусор, освободив прибрежную зону от пластиковых бутылок, пакетов и салфеток. Ребята проявили ответственность и инициативность, сделав берег Волги немного чище и приятнее для всех жителей.
«Помимо уборки территории, ребята получили возможность отдохнуть на природе, пообщаться с друзьями и насладиться свежим воздухом», — отметили педагоги школы № 2.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.