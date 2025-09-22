Симоньян сообщила, что лечится от рака после операции

«Когда я была уже уверена, что не приду завтра в эфир и, наверное, никогда уже не приду в эфир, патриарх взял меня за руку и сказал мне: “Ты — воин”. Поэтому я посчитала, что обязана прийти в эфир Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», — сказала она.