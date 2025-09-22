Волгоградских призывников предупредили, какие повестки им ждать

Особенность нынешней призывной компании в том, что, решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия. Если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не был направлен для ее прохождения в текущем призыве, то его призовут в период проведения следующей призывной кампании.