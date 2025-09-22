В Омской области назвали трех лучших «Народных участковых» в 2025 году

Первое место занял лейтенант полиции Артем Кривошей, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Черлакскому району. Он набрал 3 499 голосов. Артем Николаевич продолжает семейную династию: его отец также служил участковым уполномоченным милиции. Главным профессиональным достижением лейтенанта Кривошея стало доверие местных жителей, которые обращаются к нему не только за защитой от противоправных деяний, но и за помощью в решении бытовых вопросов.