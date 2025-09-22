Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области назвали трех лучших «Народных участковых» в 2025 году

Финалистам предстоит пройти заключительный отбор.

Источник: Комсомольская правда

Завершилось онлайн-голосование первого регионального этапа ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый». Тройка финалистов определена голосами граждан, коллег и близких участников.

Первое место занял лейтенант полиции Артем Кривошей, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Черлакскому району. Он набрал 3 499 голосов. Артем Николаевич продолжает семейную династию: его отец также служил участковым уполномоченным милиции. Главным профессиональным достижением лейтенанта Кривошея стало доверие местных жителей, которые обращаются к нему не только за защитой от противоправных деяний, но и за помощью в решении бытовых вопросов.

На втором месте — старший лейтенант полиции Эдуард Кромм, участковый уполномоченный полиции отдела № 4 УМВД России по городу Омску. С 3 335 голосов он вошел в число финалистов. Подведомственный ему участок расположен в Ленинском округе, где проживает более 3,5 тысяч граждан. Эдуард Владимирович активно работает над снижением уровня преступности и проводит профилактические мероприятия, уделяя особое внимание поднадзорным категориям населения.

Третье место занял лейтенант полиции Даниил Соболев, участковый уполномоченный полиции отдела № 6 УМВД России по городу Омску. Он получил 2 145 голосов. Для Даниила Алексеевича важным показателем своей службы считает одобрение и доверие жителей обслуживаемого участка.

Финалисты автоматически переходят в следующий этап конкурса, который пройдет с 7 по 16 октября 2025 года в формате онлайн-голосования. По его результатам будет выбран народный участковый Омской области, который представит регион на федеральном уровне.