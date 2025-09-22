В Петербурге котенка спасли из канализационного колодца

6фотографий
Инцидент произошел в пятницу, 19 сентября. Спасателям дежурной смены сообщили о провалившемся в колодец котенке. Дежурная смена прибыла на улицу Караваевскую и достала пушистика из канализации.
Котенка спасли из канализационного колодца на Караваевской улице в Петербурге. Об этом 22 сентября сообщают в поисково-спасательной службе города.
Инцидент произошел в пятницу, 19 сентября. Спасателям дежурной смены сообщили о провалившемся в колодец котенке. Дежурная смена прибыла на улицу Караваевскую и достала пушистика из канализации.