В Петербурге котенка спасли из канализационного колодца

Котенка спасли из канализационного колодца на Караваевской улице в Петербурге. Об этом 22 сентября сообщают в поисково-спасательной службе города.

Инцидент произошел в пятницу, 19 сентября. Спасателям дежурной смены сообщили о провалившемся в колодец котенке. Дежурная смена прибыла на улицу Караваевскую и достала пушистика из канализации.