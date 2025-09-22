Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России может появиться единая картотека дел судов

В России могут создать единую картотеку дел арбитража и судов общей юрисдикции.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Единая картотека дел судов, где будет объединены арбитраж и суды общей юрисдикции, может быть создана в ближайшее время, сообщил журналистам и.о. председателя Верховного суда России Юрий Иваненко на полях Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который проходит в Петербурге.

«Сейчас ведутся необходимые организационные и технические работы, чтобы обеспечить единую картотеку дел как в арбитражных судах, так и судах общей юрисдикции. Я надеюсь, если соответствующие финансовые возможности будут в ближайшем периоде, то такая картотека заработает в ближайшие годы», — сказал Иваненко.

Он добавил, что этот вопрос связан не только с техническими идеями, но и с совмещением действующих систем ГАС «Правосудие» и КАД «Арбитр».

XIII Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона, организованный Верховным судом РФ, проходит 22 сентября в Санкт-Петербурге. В его программе предусмотрено обсуждение следующих тем: «Судебная защита участников международной экономической деятельности в налоговых правоотношениях», «Актуальные вопросы рассмотрения судами таможенных споров», «Национальный опыт применения судами законодательства о защите конкуренции (антимонопольного законодательства)».