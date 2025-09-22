Фурсенко назвал честную экспертизу важнейшей ролью в развитии науки

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 сентября. /ТАСС/. Максимально обоснованная и честная экспертиза на всех уровнях играет важнейшую роль в развитии отечественной науки, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко на пленарном заседании российского форума «Микроэлектроника 2025».
«Наверно, самая важная роль науки — это максимально обоснованная экспертиза. На всех уровнях, начиная с начала разработок, оригинальных разработок, и кончая экспертизой тех исполнителей, которым надо поручить решение той или иной задачи. Очень тяжелая задача, потому что это личностные отношения», — отметил Фурсенко.
Он отметил, что любой эксперт субъективен. «Но он должен в какой-то степени переступить через себя и дать экспертное заключение тем людям, с которыми он связан по жизни и всю жизнь. Причем иногда надо предлагать не стандартные решения, а решения, которые могли бы заменить в перспективе существующие. Например, где-то посмотреть, как могли бы решения в области фотоники заменить микроэлектронные стандартные работы», — рассказал помощник президента.
Говоря о путях дальнейшего развития микроэлектронной отрасли, Фурсенко отметил также необходимость «встроить связки между различными частями развития микроэлектроники». «Любой проект сегодня должен быть частью какой-то общей системы», — подчеркнул он.
Напоминая о сложности распределения материальных и человеческих ресурсов между производителями, которые «хотят делать то, что они делали всю жизнь, тем более сегодня, когда это востребовано», Фурсенко призвал «обратить особое внимание на то, какие ресурсы есть у тех, кто предлагает свои возможности, а не на желание их получить».
Российский форум «Микроэлектроника-2025» проходит с 21 по 27 сентября в научно-технологическом университете «Сириус». Форум входит в план мероприятий Десятилетия науки и технологий. В прошлом году мероприятие объединило свыше 3,5 тыс. человек из 158 городов РФ и других стран. ТАСС — информационный партнер форума.