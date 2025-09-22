Фурсенко назвал честную экспертизу важнейшей ролью в развитии науки

Напоминая о сложности распределения материальных и человеческих ресурсов между производителями, которые «хотят делать то, что они делали всю жизнь, тем более сегодня, когда это востребовано», Фурсенко призвал «обратить особое внимание на то, какие ресурсы есть у тех, кто предлагает свои возможности, а не на желание их получить».