Водолазы обследовали Голубое озеро в Башкирии

В башкирской пещере Шульган-Таш прошла подводная экспедиция. Специалисты-водолазы совершили погружения в Голубое озеро с целью обнаружить возможные подводные источники, питающие водоём.
Как сообщили в телеграм-канале заповедника, исследователи провели работу на глубине от 40 до 60 метров. Им удалось не только осмотреть подводные галереи, но и выполнить сложные поисковые работы, собрать образцы воды и донных отложений, а также заснять на видео подводные ходы пещеры.
На сегодняшний день максимальная изученная глубина Голубого озера достигает 88 метров. История этого уникального объекта связана с рекой Шульган, которая начинается у подножия горы с тем же названием. Не дотекая до Каповой пещеры, река уходит под землю и продолжает свой путь в пещере Сумган. Именно её подземные воды много веков назад сформировали пещеру Шульган-Таш, а затем проложили себе новый путь ещё глубже. Пройдя через карстовые породы, вода снова выходит на поверхность, образуя кристально чистое Голубое озеро.
