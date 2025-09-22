Водолазы обследовали Голубое озеро в Башкирии

На сегодняшний день максимальная изученная глубина Голубого озера достигает 88 метров. История этого уникального объекта связана с рекой Шульган, которая начинается у подножия горы с тем же названием. Не дотекая до Каповой пещеры, река уходит под землю и продолжает свой путь в пещере Сумган. Именно её подземные воды много веков назад сформировали пещеру Шульган-Таш, а затем проложили себе новый путь ещё глубже. Пройдя через карстовые породы, вода снова выходит на поверхность, образуя кристально чистое Голубое озеро.