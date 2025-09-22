Обнаружены гигантские залежи никелевых сплавов в срединных слоях мантии

Как объясняют геологи, химический состав этих включений представляет огромный интерес для ученых по той причине, что он позволяет проверить теории, описывающие структуру средних прослоек мантии, недоступных для прямого изучения. В частности, многие из подобных теоретических моделей предполагают, что концентрация кислорода в породах мантии быстро снижается с глубиной, что в теории должно способствовать образованию крупных залежей из сплавов никеля и железа на глубине в 250−300 км и ниже.