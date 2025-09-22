В Саратовской области отремонтировали подъездную дорогу к селу Питерка

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на участке дороги «Автоподъезд к селу Питерка» в Саратовской области, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Реконструкция затронула отрезок трассы протяженностью 7,4 км. Этот участок проходит через село Моршанка и по улице Колхозной в селе Питерка. Там уложили новое покрытие и нанесли разметку термопластиком.
«Протяженность всего автоподъезда к Питерке — 21 км. Ранее по нацпроекту “Безопасные качественные дороги” отремонтировали 13,6 км трассы», — отметил заместитель министра дорожного хозяйства Саратовской области Игорь Абрамов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.