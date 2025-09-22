Путин поручил подготовить законопроект о защите Байкала

Он отметил, что данный законопроект полностью поддерживается жителями Бурятии, так как позволит решить большую часть всех местных вопросов. «У нас уже сейчас собрано порядка 11 тысяч подписей в его поддержку. На самом деле их гораздо больше, столько подписей было собрано за четыре дня местными жителями, только быстрее бы решить этот вопрос. Сейчас эти подписи уже направлены на имя Вячеслава Викторовича Володина, председателя Государственной Думы, с тем чтобы законопроект быстрее был принят», — рассказал глава региона.