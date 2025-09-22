На Зеленом фестивале «Тавриды. Арт» в Крыму выступит Олег Газманов

На фестивале будет работать ярмарка крымских мастеров и пункт культурного обмена, где можно будет обменять свое домашнее или садовое растение на новое. На большом пикнике зрителей угостят напитками и блюдами из специального меню. Для тех, кто планирует задержаться на несколько дней, есть возможность остановиться в номерах Академии «Меганом».