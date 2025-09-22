На Зеленом фестивале «Тавриды. Арт» в Крыму выступит Олег Газманов

«Народный артист России Олег Газманов и группа “Эскадрон” выступят на вечернем концерте в рамках Зеленого фестиваля. Помимо посадочной кампании и вечернего концерта, гостей фестиваля ждут и другие мероприятия. В течение дня пройдут более 150 мастер-классов, иммерсивная выставка на тему природных явлений Крыма, авторское шоу искусств, а также “Зеленый ситком”, на котором звездные гости поделятся советами по уходу за домашним садом», — говорится в сообщении.
Зеленый фестиваль — ежегодный осенний праздник для всей семьи, в рамках которого участники помогают озеленять прибрежную зону рядом с мысом Меганом. В 2025 году взрослые и дети высадят более 3 500 деревьев и кустарников: туи, кипарисы, сосны, кедры и другие виды, подходящие местному климату и ландшафту.
На фестивале будет работать ярмарка крымских мастеров и пункт культурного обмена, где можно будет обменять свое домашнее или садовое растение на новое. На большом пикнике зрителей угостят напитками и блюдами из специального меню. Для тех, кто планирует задержаться на несколько дней, есть возможность остановиться в номерах Академии «Меганом».
«Таврида. Арт» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году «Таврида» выросла в арт-кластер. Организатор — АНО «Таврида. Арт».
ТАСС — генеральное информационное агентство кластера «Таврида. Арт».