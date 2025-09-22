Ричмонд
В чеченском поселке Примыкание открыли службу заботы о пожилых людях

Там пенсионерам не только помогут преодолеть бытовые трудности, но и обучат их цифровой грамотности.

Служба для помощи пожилым людям «Серебряный возраст» начала работать в поселке Примыкание в Чечне в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в администрации города Аргуна.

Первым получателем услуг стал 79-летний ветеран труда Юсуп Ибрагимов. Специалисты помогли ему навести порядок в доме, а также освоить цифровые технологии для общения с родными.

«Новая служба отличается от стандартной помощи пожилым — здесь внедрена система “активного долголетия”, включающая не только бытовую поддержку, но и обучение современным технологиям, организацию досуга и психологическое сопровождение», — отметили в администрации города Аргуна.

К оказанию поддержки представителям старшего поколения привлекают молодежные волонтерские бригады из числа местных студентов. Они не только помогают пенсионерам с уборкой, но и обучают их цифровой грамотности.

Всего до конца года в городском округе появятся пять подобных служб. Также там планируют наладить работу мобильных бригад. Это позволит оказывать помощь жителям горных районов.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.